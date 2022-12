Keine Bad Langensalzaer Eiszeit: Projekt ist zu kostspielig

Die Bad Langensalzaer Eiszeit fällt in diesem Jahr aus.

Bad Langensalza. In diesem Winter wird es in Bad Langensalza keine Kunsteisbahn geben. Das Projekt liegt in diesem Jahr sprichwörtlich auf Eis.

Wie Betreiber Toni Hyseni informiert, seien die Planungen zu Beginn des Jahres bereits gut angelaufen, Unterstützer hätten signalisiert, wieder dabei zu sein. Als das Angebot des Eisbahnvermieters dann Anfang Juni dieses Jahres eintraf, machte sich Ernüchterung breit. Hyseni spricht von einer Kostensteigerung um 40 Prozent. Hinzu kämen die durch die Decke gestiegenen Energiepreise für den mehrwöchigen Betrieb der über 300 Quadratmeter großen Kunsteisbahn.

Unternehmer möchte nicht auf Betteltour

„Die benötigte Summe spielen wir mit der Schlittschuhbahn einfach nicht ein“, sagt Toni Hyseni. Den Eintrittspreis für den Freizeitspaß in der Weihnachtszeit wollte der Gastwirt nicht ins Unermessliche schrauben. Derzeit bei anderen Unternehmern auf Betteltour zu gehen, um die benötigte Differenz über Sponsoring zu generieren, dafür habe ihm der Mut gefehlt. „Nach Geld zu betteln, das wäre mir unangenehm gewesen, ich weiß aus eigener Erfahrung, welche Last die Firmen derzeit tragen müssen. Deshalb habe ich diese Option für mich ausgeschlossen“, sagt Gastwirt Hyseni und sieht den Ausfall in diesem Jahr als Zwangspause.

Er hat die Hoffnung, dass es mit der Eisbahn im kommenden Jahr wieder funktionieren könnte. Gut zehn Jahre habe man das Projekt neben der Villa Italia nach vorn getrieben und werde dies im kommenden Jahr auch wieder in Angriff nehmen. Zu überlegen sei auch, ob und wie man die Vielzahl von Aktionen der Vergangenheit wie die pompösen Eröffnungsfeiern oder Schlittschuhlaufen ins neue Jahr sowie dem Fußball auf Eis Turnier von Mannschaften aus der Region wiederbelebt.