Keine Entscheidung zu Kurzzeitparken in Mühlhausen

Noch einmal in den Ausschüssen wird diskutiert, ob es in Mühlhausen 15-minütiges kostenfreies Parken geben soll.

Mal heißt es Brötchentaste mal Kurzzeitparktaste. Das Ergebnis dieser Beschlussvorlagen im Stadtrat ist dasselbe: Sie verursachen jede Menge Diskussion. So auch am Donnerstagabend auf der Sitzung in der Kulturstätte am Schwanenteich. Die Debatte darüber soll in den Ausschüssen weitergehen.

Janett Scholl hatte für die Fraktion aus Bürgerliste/FDP vorgeschlagen, 15 Minuten gebührenfreies Parken in Mühlhausen einzurichten – sowohl für die Parkautomaten als auch für die App. Sollte der finanzielle Aufwand zu groß sein, wurde vorgeschlagen, eine Viertelstunde gebührenfrei mit Parkscheibe zu parken.

Während die Bürgerliste damit die Innenstadt beleben will, hieß es von Micha Hofmann (Grüne/Linke) und Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD): Das bringt noch mehr Verkehr in die Stadt und widerspricht dem Klimaschutzkonzept.

Bruns, der Kurzzeitparken „nicht mehr zeitgemäß nennt“, will stattdessen das Thema Radverkehr mehr in den Fokus rücken. „Ich will, dass Zehnjährige in Mühlhausen sicher Rad fahren können.“

Hans-Jörg Adamaschek (Bürgerliste) nennt die Argumentation „fadenscheinig“ und glaubt: „Wegen einer Brötchentaste kommt kein Auto mehr, vielmehr senkt sie den Park-Schuch-Verkehr.“ Man solle sich, zum Beispiel vom ADAC, Expertenmeinungen einholen.

Jan Riemann (CDU/Freie Wähler) will die Beschlussvorlage konkretisieren. Er beantragte, die Beschlussvorlage zurück in die Ausschüsse zu verweisen. Das wurde mehrheitlich angenommen.