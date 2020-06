Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Wahl von Sakura und Samurai

Der Corona-Krise fielen auch die Feste im Japanischen Garten zum Opfer – und mit ihnen die Krönung neuer Kinderhoheiten. Traditionell läuft zum Ende des Winters das Auswahlverfahren für Sakura und Samurai in den 1. Klassen der Bad Langensalzaer Schulen an. Die Krönung erfolgt dann zum Kirschblütenfest Hanami; das Kinderfest Kodomo No Hi ist einer der Höhepunkte für die Hoheiten.

Weil es wegen Corona keine Neuwahl gab, kläre man zur Zeit, wie verfahren wird, hieß es von Seiten der Kur- und Tourismusgesellschaft. So könnten Leona und Leon Noel möglicherweise weiter im Amt bleiben oder es gebe keine Hoheiten. 2021, wenn Bad Langensalza Außenstandort der Bundesgartenschau ist, könnten es dann wegen der vielen Veranstaltungen vielleicht sogar zwei Paare werden.