Keltische Musik erklingt bei Gutshof-Open-Air in Kirchheilingen

Die Folkband "The Sandsacks" eröffnet das diesjährige Gutshof-Open-Air in Kirchheilingen.

Kirchheilingen. Das Gutshof-Open-Air in Kirchheilingen steht dieses Jahr unter dem Motto „keltische Folkmusik“. Auf diese Bands dürfen sich Besucher freuen.

Das Gutshof-Open-Air in Kirchheilingen geht in diesem Jahr in die dritte Runde. An drei Abenden können Musikliebhaber keltische Musik von bekannten Folkbands genießen. Das erste Konzert wird am Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr von der Berliner Band „The Sandsacks“ bestritten, die für ihre kraftvollen Darbietungen bekannt sind.

Besonders stolz sei der Kulturverein Tridragon darauf, die Band „Lusmore“ von Holger Hopfenstreich-Hoffmann und Mick Loos als Unterstützung für „The Sandsacks“ gewonnen zu haben – zwei Instrumentalisten, die die irische Volksmusik in Deutschland maßgeblich beeinflusst haben.

Aus Notlösung wurde Publikumsmagnet

Weiter geht es am 22. Juli, ebenfalls um 19 Uhr. Dann werden „Paddy Goes To Holyhead“ als Duo auf der Bühne stehen. Der Sänger Paddy Schmidt wird dabei von Almut Ritter mit Geige und Concertina, einem akkordeon-ähnlichen Instrument, begleitet. Seit 45 Jahren touren „Paddy Goes To Holyhead“ mit ihrer Musik durch ganz Europa.

Als Abschluss werden am 19. August „An Beal Bocht“ aus Gotha auf dem Gutshof in Kirchheilingen spielen. Die beiden Musiker lernten sich vor über 20 Jahren beim Musizieren im heimischen Irish-Pub kennen.

Den Besuchern wird an allen drei Tagen ein reichhaltiges Angebot an verschiedenen Whiskys und Leckereien vom Grill geboten. Die als Notlösung während der Corona-Pandemie geborene Veranstaltungsreihe hat sich mittlerweile fest im Veranstaltungsprogramm vom Kulturverein Tridragon etabliert.

Tickets gibt es unter: https://www.ticketshop-thueringen.de/veranstaltungen/konzerte/jazz-blues-soul-folk/kombiticket-gutshof-open-air-32955