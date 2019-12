Maik Twarog (am Ball) und seine Mannschaftskameraden der Firma Millex gewannen den Bad Langensalzaer Firmencup.

Kicken für die Kindergärten

Carsten Kälz und Lothar Warschun, die Hauptorganisatoren des Fußball-Firmen-Pokals, sehen ihre Terminwahl bestätigt: Seit Jahren wird dieser Pokal kurz vor Weihnachten ausgespielt, diesmal mit zehn Mannschaften.

Weil das Turnier nicht als reines Freizeitturnier ausgeschrieben war, spielten in verschiedenen Mannschaften auch aktive Fußballer und ehemalige Aktive mit. Das war von der spielerischen Qualität her nicht zu übersehen. Am Ball war zum Beispiel der ehemalige langjährige Stammspieler vom FSV Preußen Bad Langensalza, Jürgen Schambach. Noch heute spielt er bei den Alten Herren seines Vereins.

Beginnend mit den Vergleichen in zwei Vorrundengruppen, waren insgesamt 24 Parteien auszuspielen, ehe die Reihenfolge feststand. Im Endspiel setzte sich die Firma Millex gegen die Firma Glinicke durch. Dritter wurde TMP vor dem Turnierausrichter, der Fahrschule Warschun.

Die Startgelder der einzelnen Mannschaften kommen den Kindergärten der Stadt und den Orten zugute. Für sie organisieren Warschun und Kälz auch den Kindergartenc-Cup. 2020 soll er im September ausgetragen werden, gemeinsam mit der Wiedereröffnung der Salzahalle, die derzeit saniert wird.