Kind bei Unfall in Mühlhausen verletzt

Mühlhausen. Das Mädchen kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag wurde in der Langensalzaer Straße in Mühlhausen ein Kind leicht verletzt. Kurz nach 7 Uhr fuhr laut Polizei eine 37-jährige Frau mit einem Opel Zafira auf der Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Langensalzaer Straße.

An der Kreuzung fuhr sie nach links auf die Langensalzaer Straße auf. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem die Straße überquerenden 10-jährigen Mädchen. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen