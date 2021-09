Kinder hätten die Tiere gewählt

Hätten Kinder und Jugendliche Stimmberechtigung, wäre die Wahl sicher anders ausgegangen, meint Susan Voigt.

Knapp hat die SPD das Rennen um die meisten Stimmen gemacht. In unserem Wahlkreis ist die AfD klarer Sieger. Wäre es allerdings nach der Jugend gegangen, hätte das Ergebnis vermutlich anders ausgesehen.

Ein paar Tage vor der eigentlichen Bundestagswahl haben nämlich auch Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, ihre Kreuzchen zu setzen. Und wie die diesjährigen Ergebnisse zeigen, haben sie bereits eine klare Vorstellung davon, was sie wollen. Denn laut des bundesweiten U18-Votums würden weder SPD (19 Prozent) noch CDU (12 Prozent) ins Kanzleramt einziehen, sondern die Grünen (21 Prozent).

Regional fiel das Wahlverhalten unterschiedlich aus. Die Jungwähler aus dem Wahlkreis Wartburgkreis, Eisenach und Unstrut-Hainich-Kreis sahen zum Beispiel die SPD mit 21,6 Prozent vorne. Die FDP bekam 20,2 Prozent, die CDU 10,2. Die AfD brachte es auf neun Prozent der U18-Stimmen – gefolgt von Linken, Grünen und der Tierschutzpartei.

Interessant: Die Tierschutzpartei, die bei den Großen im Prinzip kaum eine Rolle spielt, wäre auch laut dem bundesweiten Votum der Jungwähler in den Bundestag eingezogen.

Zwar ändert das alles nichts am tatsächlichen Ergebnis, spannend ist es aber in jeder Hinsicht, was die Wähler von Morgen bewegt.

