Wiegleben. 33 Mädchen und Jungen genießen das zurückgekehrte Sommerwetter.

33 Kinder verbringen ihre Ferienfreizeit derzeit im Freibad in Wiegleben. Organisiert wurde das Camp vom Zwiwel-Verein. So nutzen zum Beispiel Lara und Finn (im Bild) die Sonnenstrahlen in dieser Woche noch einmal voll aus, bevor am Montag die Schule beginnt. „Unser Dank gilt dem Schwimmbadverein, ohne den das alles nicht möglich wäre“, hob Betreuerin Dorothee Böttner hervor.