Kinder und evangelische Gemeinde feiern in Bad Langensalzas Bergkirche Erntedank

Bad Langensalza. Die Kinder des evangelischen Kindergartens St. Martin in Bad Langensalza und ihre Familien waren am Sonntag Gäste des Erntedank-Gottesdienstes in der Bergkirche.

Die evangelische Gemeinde Bad Langensalzas und der evangelische Kindergarten St.

Die Mädchen und Jungend des evangelischen Kindergartens St. Martin gestalteten den Gottesdienst mit. Foto: Claudia Bachmann

Martin feierten am Sonntag in der Bergkirche mit Pfarrer Dirk Vogel Erntedank-Gottesdienst. Zu Gast war die Gruppe Folk and Fiddle aus Weimar. Vogel ging der Frage nach: Was ist wichtiger?, um die Erkenntnis zu vermitteln: Es kommt auf die Durchmischung an. Erst wenn sich alle einbringen, kann man ein Fest wie Erntedank feiern. Die Versorgung zum Fest übernehmen die Johanniter. Am nächsten Sonntag wird dann noch einmal Erntedank gefeiert -- dann in der Marktkirche.