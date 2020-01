In den meisten Kindergärten sind die Gebühren höher als in Menteroda.

Menteroda. In den kommenden Jahren gibt es weitere Erhöhungen für die Kindergartengebühr in Menteroda. Die Beiträge bleiben unter dem Landesdurchschnitt.

Kindergartenbeiträge steigen in Menteroda

Für den kommunalen Kindergarten Kleine Strolche in Menteroda steigen die Gebühren in den kommenden Jahren an. Eine entsprechende Änderung der Satzung verabschiedete der Gemeinderat. Danach steigen die Elternbeiträge pro Kind ab diesem Jahr um zehn Euro. Für das erste Kind werden demnach künftig 135 Euro pro Montag fällig, für jedes weitere 15 Euro weniger.

Trotz der Erhöhung liegt die Gemeinde noch unter den Gebühren vieler umliegender Gemeinden und unter dem Durchschnitt dessen, was in Thüringen für die Ganztagsbetreuung in Kindergärten gezahlt werden muss. Der Anteil der Betriebskosten, der fortan auf die Eltern umgelegt wird, beträgt laut Bürgermeister Martin Wacker (parteilos) 18,13 Prozent. Zwischen 20 und 25 Prozent seien es durchschnittlich im Freistaat.

Seit mehreren Jahren war in Menteroda nicht mehr an der Gebührenschraube gedreht worden. Die Erhöhung sei im Vorfeld mit den Eltern besprochen worden, so Wacker. Die meisten hätten dafür Verständnis gezeigt. Aufgrund der soliden Finanzlage der Gemeinde erfolge die Erhöhung aber in moderatem Rahmen, sagte der Bürgermeister. In den Jahren 2021 und 2022 sollen die Gebühren noch einmal um zehn Euro monatlich steigen. Aktuell investiert die Gemeinde in den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens, der eine Kapazität von 100 Plätzen hat, drei Viertel davon sind belegt.