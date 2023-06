Kinoabend der besonderen Art im Unstrut-Hainich-Kreis

Diedorf. Wer Filme aus den 1920er-Jahren in Verbindung mit guter Live-Musik mag, kommt in Diedorf auf seine Kosten.

Zu einem Kinoabend der besonderen Art lädt die Alte Strumpffabrik in Diedorf am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr in den eigenen Saal ein. Zu sehen sind Stummfilme unter dem Motto „Charlie Chaplin, Buster Keaton, Disney & Co. in Diedorf“.

Der Stummfilmpianist Richard Siedhoff kommt laut einer Mitteilung diesmal mit einem ganz besonderen Slapstick-Programm und originalen 16-Millimeter-Filmkopien in den Saal der Alten Strumpffabrik. Er präsentiert eine Welt mit ratternden Filmprojektoren und Stummfilmperlen der 1920er-Jahre, begleitet am Klavier.

Zu sehen gibt es Kurzfilmkomödien aus der Blütezeit der amerikanischen Filmgroteske – humoristische Perlen der frühen Filmkomiker und Trickfilmer, große Komödianten und Trickfilmfiguren. Dazu spielt Richard Siedhoff Live-Musik.

Die Strumpffabrik ist eine Eventlocation mit eigenem Veranstaltungskalender. Sie kann auch für Familienfeiern oder andere Veranstaltungen angemietet werden.

Karten und weitere Informationen an der Abendkasse und im Vorverkauf über die Seite der Alten Strumpffabrik unter: www.alte-strumpffabrik.de