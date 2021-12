Kirchgang in Bad Langensalza nur mit Anmeldung möglich

Bad Langensalza. Die Besucherkapazität in der Bergkirche an Heiligabend ist bereits erreicht.

Die evangelische Kirchengemeinde in Bad Langensalza weist noch einmal darauf hin, dass die Gottesdienste am Freitag, den 24. Dezember, um 16.30 Uhr in der Bergkirche und um 18 Uhr in der Marktkirche nur nach Anmeldung besucht werden können.

Wie es in einer Mitteilung des Gemeindekirchenrates heißt, ist diese Maßnahme wegen der Corona bedingten Beschränkungen und der damit verbundenen reduzierten Platzanzahl nötig. Für den Gottesdienst in der Bergkirche sei die Kapazität bereits erreicht, sodass keine weiteren Plätze vergeben werden können. Die Anmeldungen bis zum 21. Dezember um 12 Uhr wurden laut Mitteilung berücksichtigt.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch in der Marktkirche stünden nur noch wenige Plätze zur Verfügung. Eine Anmeldung für diesen Gottesdienst ist derzeit noch bis zum 23. Dezember um 16 Uhr per E-Mail an info@evangelische-kirche-lsz.de möglich.

Die Christvesper am 24. Dezember um 23 Uhr in der Marktkirche kann ohne Anmeldung besucht werden. Dies gilt auch für die Kurzandacht zur Aussendung des Friedenslichtes am Donnerstag, den 23. Dezember, um 16 Uhr in der Marktkirche.

Der Besuch aller Gottesdienste ist aktuell nur für geimpfte, genesene oder getestete Menschen möglich.