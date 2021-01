Kirchgemeinden im Unstrut-Hainich-Kreis halten an eigenen Friedhöfen fest

Pfarrerin Annemarie Sommer und Bürgermeister Hans-Joachim Roth schauen sich die neue Gemeinschaftsgrabanlage in Neunheiligen an.

Friedhöfe werden heutzutage in der Regel von der Kommune verwaltet und bewirtschaftet. Im Unstrut-Hainich-Kreis allerdings ist das nicht flächendeckend der Fall. Ein gar nicht mal so kleiner Teil der Friedhöfe in der Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen ist nach wie vor in Kirchenhand.

In Neunheilingen, Bothenheilingen, Issersheilingen und Kleinwelsbach werden die Friedhöfe von Ehrenamtlichen aus dem Dorf gepflegt und in Abstimmung mit dem Kreiskirchenamt teilweise auch verwaltet. Was die Dörfer nicht selbst machen, landet auf dem Tisch von Pfarrerin Annemarie Sommer, zu deren Pfarrbereich die Friedhöfe gehören.

Bis auf den in Blankenburg sind auch die anderen Friedhöfe in ihrem Zuständigkeitsbereich Eigentum der Kirche – dazu gehören Großwelsbach, Kirchheilingen und Sundhausen.

Auf kirchlichen Friedhöfen wird nicht anonym bestattet

Auf die Frage, warum diese Friedhöfe weiter in Kirchenhand sind, hat die Pfarrerin eine einfache Antwort: Die Leute seien stolz darauf, ihre Verstorbenen noch auf dem eigenen Friedhof beerdigen zu können. „Sie hängen an ihren Friedhöfen“, sagt sie.

Und die kirchlichen unterscheiden sich in einigen wenigen Punkten von den kommunalen. So kann man sich auf einem städtischen Friedhof zum Beispiel anonym beerdigen lassen. „Sowas gibt es auf einer kirchlichen Anlage nicht“, sagt Annemarie Sommer. Während Angehörige in Schlotheim zum Beispiel die Möglichkeit haben, ihre Verstorbenen unter dem grünen Rasen und damit absolut pflegefrei beerdigen zu können, ist das in Kirchheilingen allenfalls in einem pflegeunaufwendigen Grab möglich.

Und der Trend gehe genau in diese Richtung: weg von Erd- und Urnengräbern, hin zu den Gemeinschaftsgrabanlagen – sowohl auf städtischen als auch auf kirchlichen Friedhöfen, sagt Sommer.

Pflege hängt oft an einzelnen Personen

Der Aufwand für die Verwaltung der Friedhöfe halte sich auf den Dörfern in Grenzen – pro Jahr sterben durchschnittlich etwa drei Menschen, teilweise noch weniger. „Trotzdem muss es ja jemand machen“, sagt Sommer. Zwar sei die Pflege der Anlagen und Gräber bisher noch überall ehrenamtlich stemmbar, doch die Bereitschaft dazu schwanke von Dorf zu Dorf. „Die Probleme treten zyklisch auf, das Thema wird aber immer größer“, so die Pfarrerin weiter. Oft hänge die Pflege, wie bei anderen ehrenamtlichen Aufgaben auch, an einzelnen Personen. „Und auch die werden irgendwann älter und können nicht mehr so wie sie gerne möchten.“

Um Pflege und Verwaltung langfristig zu sichern, wäre es wohl am einfachsten, die Friedhöfe in kommunale Hände zu übergeben. Das aber stehe aktuell in keiner der Gemeinden zur Debatte, sagt Pfarrerin Sommer. „Das habe auch nicht ich zu entscheiden, sondern ausschließlich die Gemeindekirchenräte“, so Sommer.

Landgemeinde hilft beim Rasenmähen und Heckeschneiden

Bisher habe sich allerdings immer wieder gezeigt, dass oft ein kleiner Aufruf schon reicht, um das Dorf zu mobilisieren. „Es ist eben nicht nur die Kirchengemeinde, die sich sorgen muss. Der Friedhof geht das ganze Dorf etwas an“, sagt die Pfarrerin. Das zeigte sich zum Beispiel in Bothenheilingen. Dort stellte sich laut Sommer schon länger die Frage, wer die Pflege übernimmt. Letztlich schlossen sich einige Bothenheilinger zusammen und brachten die Anlage wieder auf Vordermann.

Ist aber doch einmal Not am Mann, so springen die Mitarbeiter des Landgemeinde-Bauhofes auch mal zum Rasenmähen oder Heckeschneiden ein. „Wir stehen helfend zur Seite, auch über den kurzen Dienstweg“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Roth (CDU). Und das bedeute, entgegen einiger Gerüchte, auch nicht gleich die Übernahme.

In einer Sache sind sich Pfarrerin und Bürgermeister einig: Geschlossen werde kein Friedhof, auch nicht irgendwann in der Zukunft. „Das System Ehrenamt funktioniert auf Friedhöfen auch nur so lange, wie Menschen da sind, denen das wichtig ist“, sagt Annemarie Sommer. Sollte es die irgendwann mal nicht mehr geben, müssten andere Lösungen gefunden werden.