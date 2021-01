Kirchheilingen: „Es war nicht klar, ob mein Vater die Nacht überlebt“

Kirchheilingen. Es ist der 21. September des vergangenen Jahres. Ein Traktor mit angehängtem Muldenkipper steht mitten auf der Landstraße zwischen Thamsbrück und Großwelsbach. Direkt daneben liegt ein stark beschädigtes Motorrad. Ein Hubschrauber ist gelandet, Notärzte, Rettungskräfte und Polizisten arbeiten. Die Feuerwehr sichert die Einsatzstelle.

Dies beschreibt in groben Zügen das Szenario nach einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Traktorgespann. Als Sabrina Thon, die Tochter des verunglückten Motorradfahrers, vom Unfall erfährt, liegt ihr Vater seit gut 15 Stunden im Koma. Ihre Eltern leben getrennt, zu Vater und Mutter hat sie nach eigenen Angaben ein gutes Verhältnis.

„Dienstagmorgen, ich war zu einem Termin unterwegs, rief mich meine Mutter an. Sie sagte, dass mein Vater wohl einen schweren Verkehrsunfall gehabt haben muss“, berichtet die 31-Jährige. Sabrina Thons Schwager, der in Mühlhausen lebt, sei auf einem Internetportal dieser Zeitung eher zufällig auf das Unglück aufmerksam geworden.

Vater antwortete nicht auf eine Handy-Nachricht

Anhand der Bilder, auf denen das völlig zertrümmerte Motorrad zu sehen war, haben die Thons gemutmaßt, dass es sich um ihren Vater handeln könnte. Ihren Vater hatte Sabrina Thon zuletzt am Sonntagnachmittag – gut 24 Stunden vor dem Unglück – gesprochen. Es sei nicht ungewöhnlich, dass man nicht jeden Tag miteinander telefoniere. Ihre Schwester sei am frühen Montagabend stutzig geworden: Der Vater habe auf eine Handynachricht nicht mehr geantwortet. Anrufe seien später ungehört geblieben.

Die Bilder vom Unfall im Internet zu sehen, ohne überhaupt zu wissen, was passiert ist, sei „schlimm“ gewesen. Sie wisse, so die 31-jährige Angestellte, dass bei größeren Ereignissen das öffentliche Interesse über dem privaten stehe. „Es war nicht klar, ob mein Vater die Nacht überlebt. Wenn nicht, wäre das letzte Bild, das ich dann von ihm im Kopf gehabt hätte, das von seinen Motorradstiefeln samt Handschuhen und kaputt geschnittener Jacke im Dreck gewesen.“

Das Foto war auch im Internet zu sehen. „Diese Aufnahme hat mich geschockt“, sagt Sabrina Thon. Viele Menschen hätten den Beitrag über den Unfall auf dem Portal der Zeitung kommentiert – einige Stunden bevor die Angehörigen davon erfahren hatten. „Da urteilen Leute, die überhaupt nicht wissen, wer schuld war. Teils geben sie schlaue Ratschläge oder pauschalisieren – Motorradfahrer sind dann eh immer schuld“, sagt Thon.

Aus ihrer Sicht sei ihr Vater kein Mensch, der das Risiko liebt. Schon von Berufs wegen. Er habe vor dem Unfall oft in schwindelerregender Höhe gearbeitet, sichert steile Felshänge, die abzurutschen drohen. Kurz nachdem sie die Bilder im Internet gesehen hatten, hätten die Thons bei der Polizei angerufen. Aber auch dieses Gespräch brachte keine Klarheit. Die Familie telefonierte die Krankenhäuser ab. In Erfurt habe man ihnen mitgeteilt, dass jemand eingeliefert worden sei, der den gleichen Nachnamen trägt.

Polizei hat die Angehörigen nicht erreicht

Sabrina Thon versteht nicht, warum die Polizei sie nicht erreicht hat. Ihr Vater habe alle Papiere und Fotos seiner Töchter bei sich getragen. Auf Nachfrage sagt eine Polizeisprecherin: „Wir haben mehrfach versucht, jemanden an der Wohnadresse des Verunfallten zu erreichen. Dass der Mann alleinstehend lebt, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht.“ Aus Datenschutzgründen sei es keine Option, bei Nachbarn zu klingeln und dort weiter zu fragen. Die Aufgabe des Suchens der Angehörigen werde in so einem Fall an die Klinik übergeben.

Sabrina Thon ist dankbar: den Rettern, der Ersthelferin, dem Klinikpersonal. Sie hätten ihrem Vater das Leben gerettet. Ihr Vater liegt seit September im Krankenhaus, inzwischen in einer Spezialklinik, hat Dutzende Operationen über sich ergehen lassen müssen. Die 31-jährige Thon appelliert, Blut zu spenden, auch wenn sie es zuvor selbst nicht regelmäßig getan habe. Aber ihr Vater hat in den vergangenen vier Monaten gut 100 Bluttransfusionen bekommen, ist am Leben und ansprechbar. Aus diesem Grund hat sie am 26. Februar, ab 16 Uhr, einen Blutspendetermin in der Kirchheilinger Schule organisiert.

Ob der 57-Jährige jemals wieder in seinem Job arbeiten kann, ist unklar. Die Unterlagen zum Unfall liegen inzwischen bei der Staatsanwaltschaft. Ob und wann es eine Verhandlung gibt, ist noch ungeklärt.