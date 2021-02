Kirchheilingen: Für künftige Grundschüler unterwegs

Den Tag der offenen Tür abgesagt, der Schulklub der Kirchheilinger Thepra Grundschule pandemiebedingt ausgefallen – und dann zieht das geänderte Thüringer Schulgesetz auch noch die Anmeldefrist für künftige Grundschüler auf Anfang Mai für das Folgejahr vor. Da galt es, keine Zeit zu verlieren. Aus diesen Gründen machten sich Schulleiterin Susanne Kasten und Sekretärin Sabrina Thon mit drei Schülern am Mittwochmorgen auf, um zehn Kindergärten in den umliegenden Orten zu besuchen. Mit viel Informationsmaterial und kleinen Präsenten haben sie so auf die Ganztagsschule in Kirchheilingen aufmerksam gemacht.