Kirchheilingen: Kioske sollen medizinische Versorgung absichern

Bushaltestellen sind ein Nabelpunkt. In der Region Seltenrain sollen sie der Idee von der Stiftung Landleben und dem dazugehörigen Projekt Landengel zufolge bald auch die medizinische Versorgung sichern. Dieses Konzept, das Kandidat der Internationalen Bauausstellung (IBA) Thüringen ist, könnte ein Modell für die Zukunft auf dem Land werden.

„Bushaltestelle sind die Verbindung der Dörfer zur Welt“, sagt Christopher Kaufmann, der das Landengel-Projekt leitet und auch seit der Gründung des Vereins 2017 dessen Vorsitzender ist. Deshalb entstand der Plan, die Bushäuschen in der Seltenrain-Region mit Kirchheilingen und den fünf Dörfern Blankenburg, Bruchstedt, Sundhausen, Tottleben und Urleben zu Gesundheitskiosken auszubauen. „Dort könnte ein Arzt Sprechstunden halten oder per Video zugeschaltet werden“, erklärt Kaufmann. So erspare man Wege – sowohl dem Patienten als auch dem Mediziner. Zudem sei eine Kooperation mit anderen Partnern angestrebt, damit ein Gesundheitsnetzwerk aufgebaut werde, etwa mit dem Pflege- und Altenhilfebereich.

Gesundheitskiosk ist regionale Antwort auf die Zentralisierung

Weil die medizinische Versorgung wichtiger Teil der Daseinsvorsorge ist, war bereits 2017 der Landengel ins Leben gerufen worden. Dieses Projekt zeigte inzwischen, dass die Fahrten vor allem zu Fachärzten den größten Anteil der Dienstleistungen ausmachen, die der Verein anbietet. „Die Menschen der Region müssen zu Ärzten, die zum Beispiel in Erfurt, Jena, Nordhausen oder Leinefelde-Worbis sind“, so Kaufmann. Der Gesundheitskiosk sei daher die regionale Antwort auf die Zentralisierung, sagt er.

„Wir sind stolz, dass wir die Internationale Bauausstellung gewinnen konnten“, berichtet Kaufmann. Mit der IBA-Unterstützung reifte die Idee zum realisierbaren Projekt. Ein Berliner Architekturbüro entwarf die Kioske, welche die Bushaltestellen ersetzen sollen. Sie enthalten auch einen Wartebereich für die Bus-Gäste und eine öffentlichen Toilette. Zudem ist Platz für die Gemeinschaft im Umfeld vorgesehen. Denn die Gesundheitskioske sollen auch Anlaufstelle für die Menschen und Ort der Begegnung sein.

Laut Kaufmann ist in der Seltenrain-Region perspektivisch noch ein Landambulatorium geplant, in dem sich unter anderem weitere Ärzte und Therapeuten über ein sogenanntes Praxis-Sharing die Räume teilen und so das Angebotsspektrum erweitern. Vorbild dafür sind Länder wie Kanada oder Norwegen, wo es solche Center schon lange gibt.

Auslaufen der Dorfkümmerin-Förderung behindert Umsetzung

2021 sollte der erste Kiosk eröffnet werden. Doch wegen der Regierungskrise im Frühjahr und Corona hat sich das Modellprojekt verschoben. „Wir wollen es nächstes Jahr umsetzen“, sagt Kaufmann. Wie und wo sei allerdings noch offen. Denn Problem ist, dass die Förderung aus der Dorferneuerung für die Seltenrain-Dorfkümmerin Estella Ehrich-Schmöller Ende des Jahres ausläuft. Diese sollte mit ihren Sprechstunden in den Gesundheitskiosken ziehen und dort wichtige Schnittstelle sein. Denn zur Gesundheitsvorsorge gehöre auch ein offenes Ohr und die ganzheitliche Betrachtung mit den Lebensumständen der Menschen.

Kaufmann ist enttäuscht über das abrupte Ende der Förderung. Als die Dorfkümmerin 2019 anfing, war man davon ausgegangen, dass die Gelder bis 2022 fließen. „Wir hoffen, dass die Landesregierung hier Möglichkeiten findet, um uns zu unterstützen“, sagt er. Denn gerade in der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig ihre Arbeit sei. Und ohne sie fehle ein Baustein für die Gesundheitskioske.

„Wir werden für das Projekt kämpfen, damit wir die Region für die Zukunft aufstellen“, sagt Kaufmann. Denn 90 Prozent Thüringens sei ländlicher Raum. „Wir sind überzeugt, dass die Gesundheitskioske auch eine Lösung für andere Regionen sind.“