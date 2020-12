Kirchheilingen: Sportler hoffen auf Rückzahlung

Der Kirchheilinger Sportverein mit seinen mehr als 300 Mitgliedern bekommt möglicherweise Geld zurück. Der Verein zahlt seit 2013 jährlich 3000 Euro für die Nutzung der Turnhalle. Die Gemeinde hat jedoch vom Land Geld für die Sportstätte erhalten. Diese Zahlung erhalten Kommunen für Sportorganisationen, die im Landessportbund Thüringen organisiert sind. Die Debatte um die Kosten war in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufgekommen. Laut Bürgermeister Jan Behner (parteilos) hat die Gemeinde dieses Jahr eine Förderung von rund 4000 Euro für die Turnhalle erhalten. Der Berechnung zugrunde lagen die Mitgliedszahlen, wobei auch der Schützenverein eingerechnet wurde, der 26 Mitglieder hat. Behner will nun prüfen lassen, ob die Gemeinde die 3000 Euro an den Sportverein zurückzahlen muss.