Kirchheilingen: Tagespilger sorgen auf Via Romea für neue Begegnungen

Kirchheilingen. Auf der Via Romea von Stade nach Rom unterwegs sind derzeit Pilger. Die 24. Etappe führt sie nach Kirchheilingen.

Das größte Glück ist manchmal ein Freibad. In Kirchheilingen sprangen viele der Pilger, die derzeit auf der Via Romea unterwegs sind, gleich ins kühle Wasser hinein. Am Montagabend erreichten sie den Ort als 24. Etappenziel auf ihrer Reise nach Rom. Auf der gut 20 Kilometer langen Strecke von Ebeleben im Kyffhäuserkreis hatte ihnen die Sonne mächtig zugesetzt.

Etwa 2200 Kilometer lang ist der Pilgerweg, der in Stade beginnt. Die historische Route führt durch drei europäische Länder. Zurück geht sie auf den Abt Albert, der im Jahr 1236 den Weg von Stade zum Papst zu Fuß beschritt. Der Förderverein des Wegs organisiert seit 2015 alle fünf Jahre eine Pilgerwanderung. Weil sie 2020 wegen der Pandemie ausfallen musste, findet diese jetzt statt.

Wanderstab aus Lindewerra wird immer weitergereicht

Am 19. Juni waren die Pilger in Stade gestartet. Am 13. Oktober wollen sie Rom erreichen. Da sich kaum jemand mehrere Monate aus dem Alltag herausnehmen kann, formt sich das Grüppchen stets neu. Manche sind nur für eine Tagesetappe dabei, informierte Karin Meixner, die Streckenpatin in Thüringen für die Via Romea ist. „Das trägt uns gut“, sagte sie. Denn durch die Tagespilger gebe es immer wieder neue Begegnungen.

Heike Schmidt aus Langula war auf der 24. Etappe bis Kirchheilingen dabei. „Zum Reinschnuppern“, sagte sie. Das Pilgern hatte sie schon seit langem gereizt. Sie durfte wie jeder unterwegs den Pilgerstab ein Stück tragen, der im eichsfeldischen Lindewerra gefertigt wurde. „Im ersten Moment war das ein schönes Gefühl“, berichtete sie. Sie war froh, die Strecke bewältigt zu haben. Denn das Pilgern ist auch Strapaze, gerade bei der Hitze. „Ich habe Respekt und Ehrfurcht vor jedem, der das macht“, sagte ihre Freundin Daniela Werner aus Weingarten bei Gotha.

Gilda Heubrandner aus Graz war 2015 den Via Romea bereits von Innsbruck nach Bozen gegangen. „Dieses Mal wollte ich Thüringen kennenlernen“, erzählte sie. Sie stieß in Nordhausen dazu und will in Schweinfurt aussteigen. Die 66-Jährige pilgert seit 19 Jahren. Nur wo man zu Fuß war, sei man wirklich gewesen. „Und das Pilgern zeigt, mit wie wenig man auskommt.“

„Das Pilgern macht etwas mit einem“, sagte auch Meixner. Nach jeder Tour minimiert sie ihren Besitz, mistet zum Beispiel den Kleiderschrank aus. „Man lebt viel intensiver danach.“

In Kirchheilingen übernachte das Grüppchen in der Schul-Turnhalle. Die 25. Etappe führte nach Bad Langensalza, wo die Pilger am Mittwoch mit Kurs auf Gotha starten.