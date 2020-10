Kita-Beiträge in Dünwald steigen

In den Kindergärten in Beberstedt (Foto) und Hüpstedt steigen die Gebühren.

Die Gemeinde Dünwald hebt ab Januar 2021 erneut die Beiträge für die Kindergärten in Hüpstedt und Beberstedt an. Damit steigen die Elternbeiträge von jetzt 175 Euro auf 182,25 Euro für das erste Kind und entsprechend gestaffelt für jedes weitere. Dadurch könnten gestiegene Kosten kompensiert werden, so Bürgermeister Frank Meyer (CDU). Bereits 2019 war eine größere Erhöhung beschlossen worden – wie von der Kommunalaufsicht empfohlen. Hintergrund ist die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde. In seiner Sitzung am Mittwoch hatte der Gemeinderat mit zwölf Ja-Stimmen und drei Enthaltungen zugestimmt.