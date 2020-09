Kita-Eltern vom Nonnenberg: Das ist eine Mogelpackung

Mühlhausen. Der kleine Mühlhäuser Kindergarten der Nonnenbergeichhörnchen soll 2023 in einen Neubau in der Sachsensiedlung umziehen, doch die Elternvertretung will an Haus und Garten festhalten.

Seit drei Jahren ist Thomas Dreier zurück in Mühlhausen. Mehr als ein Jahrzehnt lang hat er in Hessen gearbeitet. Ganz bewusst habe er die Entscheidung gefällt, den Nachwuchs im Kindergarten Nonnenbergeichhörnchen in der Nonnenbergstraße betreuen zu lassen, in einem der kleinsten der Stadt mit 40 Plätzen, einem der am meisten ländlich gelegenen, mit großem Garten, alten Bäumen, wenig Verkehr vor der Tür.