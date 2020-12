Kita-Elternbeiträge in Großengottern werden reduziert

Eltern, deren Kinder den Kindergarten in Großengottern besuchen, sollen für Dezember nur die Hälfte des Beitrags zahlen. Wie Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler) im Gemeinderat informierte, will die Landgemeinde 50 Prozent erlassen. Die Einrichtung ist wegen eines Corona-Ausbruchs noch bis zum 16. Dezember geschlossen, es gab nur wenige Betreuungstage in diesem Monat. Die Gemeinde ist Träger des Kindergartens.