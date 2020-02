Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleine Herbsleber Sporthalle wird deutlich teurer

Der Bau der neuen Sporthalle in Herbsleben könnte bis zu einer halben Million mehr kosten als geplant. Ein Baugrundgutachten gibt die Teuerung mit 350.000 bis 500.000 Euro an. Damit lägen die Kosten bei bis zu 4,8 Millionen Euro, inklusive Fördermitteln. Das geht aus einer Darstellung der Gemeindeverwaltung hervor. Dennoch hält der Gemeinderat am Bau der Eineinhalb-Felder großen Halle auf dem Platz der Deutschen Einheit fest.

Die Verwaltung unter Bürgermeister Reinhard Mascher (CDU) hatte vorgeschlagen, angesichts der Mehrkosten eine andere Variante der Halle zu bauen – sei es in anderer Größe oder zentraler auf dem Platz gelegen. Die Freien Wähler und Die Linke stimmten dagegen, die CDU dafür. Damit bleibt es beim ursprünglichen Beschluss. Kleine Halle kostet mehr als große Halle Das Thema wird in der Gemeinde seit Jahren diskutiert. Denn für den Schul- und Vereinssport fehlt der Platz. Momentan nutzt die Schule die Mehrzweckhalle mit. Diese Halle – auf der östlichen Seite vom Platz gelegen – ist speziell für die Gewichtheber des Athleten-Sportvereins Herbsleben (ASV) ausgestattet. Gebaut wird nun eine Ein-Feld-Plus-Halle, also eine Halle, die leicht größer als eine Ein-Feld-Halle ist und zusätzlichen Raum abseits des Spielfeldes bietet. Für diese kleinere Hallenvariante entschied sich der Gemeinderat auch deshalb, weil damit mehr Fläche vom Platz der Deutschen Einheit erhalten bleibt. Das Areal wird als Parkplatz genutzt und einmal im Jahr vom Pfingstverein. Um möglichst viel vom Platz zu erhalten, muss die Halle in die nordwestliche Ecke gerückt werden. Hier liegt der Grund für die steigenden Kosten. Denn die Halle wird nahe am angrenzenden Grundstück errichtet. Diese Grenzbebauung birgt besondere Anforderungen. Die Baugrube muss platzsparend sein und mit Spundwänden gegen Abrutschen gesichert werden. Zudem liege an der nördlichsten Stelle ein alter Keller. Für stabile Verhältnisse müsse der Boden auf zwei Metern Tiefe ausgetauscht werden. Hinzu kommen berechtigte Ansprüche vom Eigentümer des Nachbargrundstücks auf finanzielle Entschädigung. So stellte es Reinhard Mascher mit Blick auf das Baugrundgutachten dar. Herbsleber Gewichtheber werden Platz weiter teilen müssen „Jetzt bauen wir eine kleinere Halle für mehr Geld, das will mir nicht in den Kopf“, sagte Reinhard Mascher im Gemeinderat. Er bezog sich auf die ursprünglichen Kosten aller Hallen-Varianten. Eine große Zwei-Felder-Halle hätte die Gemeinde 163.000 Euro mehr gekostet als das jetzige kleinere Modell. Wenn die nun bekannten Mehrkosten von bis zu 500.000 Euro einberechnet werden, wird für die kleinere Halle unterm Strich mehr Geld ausgegeben als für die große Variante. CDU-Gemeinderat Bernd Herbst nannte den Bau dieser kleinen Halle „die größte Fehlentscheidung für Herbsleben seit der Wende. Wir tun unserer Jugend nichts Gutes.“ Denn bereits jetzt ist absehbar, dass die Kapazitäten der Halle nicht für den Schulsport ausreichen werden. „Es gibt einen Brief vom Schulleiter, der ausdrücklich darum bittet, eine Zwei-Felder-Halle zu bauen. Mit der kleineren Halle werden wir die Rückgabe der Mehrzweckhalle an die Gewichtheber nicht umsetzen können“, sagte Reinhard Mascher. Linke und Freie Wähler lehnen die größere Halle vor allem deshalb ab, weil sonst der Festplatz kaum noch nutzbar sei und ein derart großer Bau keinem Nachbarn zuzumuten sei. Zudem zweifelten beide Fraktionen die genannten Mehrkosten an. Die Kosten von 350.000 bis 500.000 Euro seien zu hoch gegriffen, sagte Jeannette Bauß-Gaßmann (Linke). Grit Büchner, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, fügte hinzu, man habe sich selbst bei Baufirmen kundig gemacht und andere Zahlen genannt bekommen.