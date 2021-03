In allen sechs Ortsteilen, hier Ammern, soll die Straßenbeleuchtung modernisiert werden. Insgesamt gibt es in der Gemeinde 652 Lichtpunkte.

Insgesamt 691.000 Euro nimmt die Gemeinde Unstruttal in diesem Jahr für Investitionen in die Hand. Eine ordentliche Summe, betrachtet man die Größe der Gemeinde, meint Bürgermeister Michael Hartung (parteilos). Der Gemeinderat beschloss den Etat für 2021 in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend.