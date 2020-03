Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kleinkunstabend über das Künstlerleben

„Kein[Szenen]Plan – Tagebuch eines Kleinkünstlers“, so heißt es am 8. März, 16.30 Uhr, auf der 3K-Bühne in der Kilianikirche. „Ein Abend, an dem Misserfolge und Höhepunkte eines Kleinkünstlers in Musik gepackt werden, aber auch ein Abend, der auf der Leinwand Emotionen widerspiegelt. Ein persönlicher Abend eben“, heißt es aus der Theaterwerkstatt. Das Stück sei geeignet für alle ab 12 Jahre. Regie führt Albert Sadebeck; es spielen, musizieren und singen Sadebeck sowie Spieler der Jugend- und Amateurtheatergruppe.

Eintrittspreis: Zehn Euro, ermäßigt acht Euro, Schüler zahlen sieben Euro. Informationen und Kartenvorbestellungen unter Telefon: 03601/440937 oder auf www.3k-theaterwerkstatt.de.