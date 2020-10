„Clarinet & Friends“, nun schon zum sechsten Mal: Das ungewöhnliche und sehr erfolgreiche Festival, das mit Musikwerkstatt und öffentlichen Konzerten Laien und Profis in leidenschaftlichem Musizieren vereint, findet diesmal unter kunstfeindlichen Umständen statt.

Maximal 100 Zuhörer dürfen die Konzerte im Schwanenteichsaal besuchen.

Dem setzten der künstlerische Leiter, Helmut Eisel, und die Organisatorin, Musikdramaturgin Kerstin Klaholz, sowie der Organisator im Hintergrund, Michael Scholl, ihr „Trotz alledem“ entgegen. So wurde auch das diesjährige Eröffnungskonzert am Donnerstagabend unter dem Motto „Klezmer im Elfenpalast“ mit Eisel, der wohl zu den bedeutendsten Klezmer-Klarinettisten unserer Zeit zählt, und der großartigen Harfenistin Birke Falkenroth zu einem tief bewegenden Erlebnis.

Zu hören waren Werke des Schweiz-Amerikaners Ernest Bloch (1880 – 1959), des Tango-Meisters Astor Piazzolla (1921 – 1992) und der US-Amerikanerin Deborah Henson-Conant (geboren 1953), die der Harfe das Tor zum Jazz geöffnet hat, vor allem aber eigene Kompositionen Eisels sowie Bearbeitungen traditioneller Weisen aus seiner Feder.

Die seufzende, wimmernd klagende, dann wieder schneidend expressive und plötzlich hemmungslos kichernde Klarinette und die elfenhaft zarte, fragil und grazil wirkende Harfe – welch ein Gegensatz! Passt das überhaupt zueinander?

Den Beweis lieferte das ungewöhnliche Duo bereits mit dem ersten Stück, dem traditionellen „Old Klezmers Dance“. Immer wieder überraschend, wie eng Eisels Tonbildung dem gesprochenen Wort verwandt zu sein scheint: Wenn überhaupt ein Instrument „reden“ kann, dann ist es seine Klarinette.

Apropos zarte, zerbrechlich wirkende Harfenistin: „Haben Sie schon mal beobachtet, wie dieses zarte Wesen nach dem Konzert seine schwere Harfe per Sackkarre ins große Auto bugsiert?“ – Birke Falkenroth hatte die Lacher auf ihrer Seite.

Welch riesige Ausdruckbreite zwischen ungezügelter Freilach-Atmosphäre und der melancholischen Sanftheit des Tons etwa in Ernest Blochs „Prayer“ (Gebet)! Und einfach großartig, wie sich in „Klezmer im Elfenpalast“ aus anfänglich zaghaftem gegenseitigen Herantasten beider Instrumente ein wunderbar harmonierendes Miteinander wird! Nicht zuletzt in „Café 1930“ aus Astor Piazzollas „Histoire du Tango“, 1986 für Flöte und Gitarre geschrieben, demonstrierte Eisel die unglaubliche Wandelbarkeit des Tons in Klangfarbe, Dynamik und Ansprache.

Einen besonderen musikalischen Leckerbissen servierte Birke Falkenroth mit ihrem meisterhaft interpretierten Solo „Baroque Flamenco“ von Henson-Conant, in dem sie auf ihrem Instrument überraschend weitgehend den Klang und die Spielart der Gitarre imitierte – und damit jubelnden Applaus erntete.

Das Konzert rundete das Duo mit drei Stücken ab, in denen Jerusalem und der sagenhafte Musiker-König David den Kontext bilden. „Das quirlende Leben auf einem arabischen Markt ist faszinierend“, stellte Eisel fest, der es wissen muss. „Und hier: Abstand!“ Aber: „Als Musiker schaffen wir es, aus Distanz Nähe herzustellen!“ Natürlich auch mit der obligatorischen, dankbar beklatschten Zugabe.

Weitere Veranstaltungen des Festivals



■Wildes Holz mit dem Programm „Höhen und Tiefen“, Samstag, 20 Uhr, Kulturstätte Schwanenteich.



■Sonntagvormittag, 11 Uhr, lädt das Festivalteam zur musikalischen Andacht in den Klostergarten an der Kornmarktkirche ein. Der Eintritt – durch die Kirche – ist frei. Die angehende Theologin Franka Plößner spricht im musikalischen Dialog mit Helmut Eisel und den Workshopteilnehmern.

■Festivalausklang mit Helmut Eisel und Mühlhäuser Popchor und der Band Lajazzo, Sonntag, 17 Uhr, Kulturstätte Schwanenteich.



■Der Eintritt zum Abschlusskonzert ist frei. Weil nur maximal 100 Besucher dabei sein können, werden Interessenten gebeten, sich kostenlose Einlasskarten vorab an der Tourist-Info Mühlhausen abzuholen. Nur Restkarten gibt es vorm Konzert