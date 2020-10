Klezmer im Elfenpalast eröffnet Mühlhäuser Festival

Mühlhausen. Clarinet & Friends startet am 8. Oktober in der Kulturstätte am Schwanenteich in Mühlhausen mit Klezmer im Elfenpalast.

Das Mühlhäuser Musikfestival Clarinet & Friends eröffnet um 20 Uhr der Festivalleiter und Klarinettist Helmut Eisel am Donnerstag, 8. Oktober, selbst. „Klezmer im Elfenpalast“ lautet das Programm, das er mit seiner Duopartnerin Birke Falkenroth bestreitet.

Neben elfenzartem Klangzauber und lyrischen Melodien hält es auch fetzige Stücke im tänzerischen Klezmer-Stil und einen Tango von Astor Piazzolla bereit, kündigte er an. Wie virtuos Eisel seine Klarinette spielt, dürfte das Publikum noch in Erinnerung haben. Wie vielseitig und effektvoll die Klangpalette der Harfe ist, gelte es laut Mitteilung in diesem Konzert zu entdecken.

Bis 11. Oktober wird das Festival mit Konzerten und Workshops das kulturelle Leben in Mühlhausen bereichern. Festivalleiter Helmut Eisel ist sicher, dass die Energie des gemeinsamen Musizierens an allen vier Festivaltagen von der Bühne ins Publikum überschwappen und räumliche Distanz vergessen lassen wird. Um möglichst vielen Zuhörern das Live-Konzerterlebnis zu ermöglichen, wurden die Festivalveranstaltungen in die Kulturstätte am Schwanenteich verlegt.

Karten gibt es in der Tourist-Information Mühlhausen, Telefonnummer 03601/ 404770. Soweit Restkarten verfügbar sind, ist auch die Abendkasse geöffnet.