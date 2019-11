Mühlhausen. Drei Bands und ein Liedermacher spielen am Freitag in der Kulturfabrik.

Klima-Konzert statt Klima-Demo

Regelmäßig sind junge Leute in den letzten Monaten für das Klima auf die Straße gegangen. Ihrer Forderung an die Politik, in Sachen Umweltschutz endlich zu handeln, wollten sie lautstark und öffentlichkeitswirksam Gehör verschaffen. Sie zogen in Protestmärschen durch die Stadt, organisierten Kundgebungen, beteiligten sich ebenso an Müllsammelaktionen oder veranstalteten einen Tauschbasar für gebrauchte Kleidungsstücke. Auch in Mühlhausen hat sich eine Ortsgruppe der Fridays-For-Future-Bewegung gegründet.

Am kommenden Freitag, 29. November, ist weltweit erneut zu einem Tag des Klimaschutzes aufgerufen. Die hiesige Ortsgruppe möchte sich kreativ daran beteiligen, diesmal mit einem Klimakonzert ab 18 Uhr in der Kulturfabrik. Drei Bands und einen Liedermacher kündigt Veranstalter Mario Bartholomé vom Projekt Mühlhäuser alternative Kulturevents (MAKE) an. Gemeinsam mit den Fridays-For-Future-Jugendlichen stellt er das Konzert auf die Beine. „Wir hoffen, damit auch eine andere Zielgruppe für unsere Ideen zu erreichen“, sagt Michael Lustermann von der Mühlhäuser Ortsgruppe. Es sei wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen, welche Ziele die Klimademonstranten verfolgen. Dabei gehe es nicht vordergründig um das Erreichen von Verboten, sondern um ein generelles Umdenken in Sachen Klimaschutz. Jeder einzelne könne mit seinem Handeln dazu beitragen.

Diese Musiker sind am Freitag mit dabei: Elias Beker kommt aus Jena und macht mit seiner Gitarre Indie- und Folk-Musik. Die Mühlhäuser Band „Scum“ spielt seit über zehn Jahren Punkrock mit eigenen Songs. Die vierköpfige Stuttgarter Band „Electric Love“ um die beiden Frontfrauen Denise Wilson und Sinja Müller macht modernen Punk mit eigenen, englischsprachigen Songs. Die Musiker feiern dieses Jahr ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Vor dem Konzert soll es einen gemeinsamen Umzug vom Untermarkt zur Kulturfabrik am Ledernen Käppchen geben, kündigt Michael Lustermann für Fridays-For-Future an.