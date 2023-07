Klingende Stadtführung in Mühlhausen

Mühlhausen. Bis zum 29. September gibt es in Mühlhausen an jedem zweiten Freitag einen besonderen Stadtrundgang.

Zu einer klingenden Stadtführung lädt am Freitag, 7. Juli, in Mühlhausen die Tourist-Information ein. Ein Gästeführer begleitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die historische Altstadt bis zum Grünmarkt. Im Anschluss gibt es dann im Museum St. Marien ein besonderes 30-minütiges Konzert auf der Sauerorgel – die Orgelmusik zur Marktzeit.

Die Teilnahme bei der Führung ist kostenlos, Spenden sind erbeten. Vorab ist eine Anmeldung erforderlich unter Telefon: 03601/ 404770. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Tourist-Information in der Ratsstraße 20.

Das Angebot gilt in Mühlhausen bis 29. September – und zwar an jedem zweiten Freitag, heißt es in der Mitteilung.