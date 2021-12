Mit Blick auf die Kirche St. Michael sollen in Pfafferode ein Förderzentrum mit Wohnhaus, ein Hospiz und rund 150 Parkplätze entstehen.

Klinik-Gelände am Rande von Mühlhausen kann wachsen

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Stadtrat bewilligt Entwurfspläne für ein großes Projekt in Pfafferode. Was ist geplant?

Das Klinik-Gelände in Pfafferode kann wachsen, das Ökumenische Hainich-Klinikum kann seine Expansionspläne umsetzen. Das beschloss jetzt der Stadtrat, indem er den Entwurf für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und den geänderten Flächennutzungsplan bewilligte. Beides wird nun öffentlich ausgelegt.

Geplant sind zwei neue Gebäude sowie ein großer Parkplatz für rund 150 Fahrzeuge. Diese Zahl in einem „bisher sehr ruhigen Wohngebiet“ müsse sensibel geprüft werden, mahnten Roland Reichenbach (CDU) und Jan Riemann (Freie Wähler) an. Das Baugebiet grenzt an Bauernfreiheit, die Verbindungsstraße von der Bundesstraße 249 nach Sambach.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Entstehen soll ein Förderzentrum, das „Haus Hildegard von Bingen“. Das Projekt sieht ein zweigliedriges Gebäudeensemble vor, bestehend aus einem Wohngebäude für die dauerhafte Unterbringung von 24 Menschen und einem Förderzentrum, das auch -- aber nicht nur -- den Bewohnern des Wohngebäudes dient.

Zentrum bietet Platz für 18 behinderte Menschen

Das Wohnhaus und das Förderzentrum soll langfristigen Lebens- und Arbeitsraum für behinderte oder pflegebedürftige Menschen bieten. Angedacht ist das „Haus Hildegard von Bingen“ für Menschen, die für ein Leben im Heim zu krank und für den Aufenthalt in einer Klinik nicht akut krank genug sind. Im B-Plan ist zu lesen: „In der Regel bestehen bei den dort wohnenden Menschen keine Erkrankungen, die ständiger ärztlicher Akutbehandlung bedürfen. Daher ist eine räumliche Trennung von klinischen Einrichtungen und dem Gebäude-Ensemble geboten.“

Am Ortsrand von Mühlhausen soll ein Hospiz gebaut werden. Foto: Oliver Berg / dpa

Das Förderzentrum soll, den Plänen zufolge, über drei Gruppenräume mit vorgelagerter Terrasse verfügen. Diese Räume sind für jeweils sechs Beschäftigte ausgelegt, so dass 18 Menschen mit Behinderung betreut werden können.

Entstehen soll auch ein Hospiz. Dafür sammelt der Verein „For Life“ seit Monaten Spenden. Das Haus soll eingeschossig gebaut werden – einseitig aufgestockt.

Entlang der Bauernfreiheit sehen die Pläne zudem einen klinikeigenen Parkplatz mit rund 150 Stellplätzen für Mitarbeiter und Besucher des Hainich-Klinikums und des „Hauses Hildegard von Bingen“ sowie für des Hospizes vor.

Die neuen Gebäude und der Parkplatz bringen einiges an Verkehr in den abgelegenen Bereich der Stadt. Zu rechnen ist mit Pkw-Verkehr von etwa 300 Fahrzeugen zwischen 6 und 22 Uhr sowie 60 in der Nacht. Geplant sind zwei Schallschutz-Walle.

Die Entwürfe für den Bebauungsplan und den geänderten Flächennutzungsplan müssen nun ausgelegt und die Träger öffentlicher Belange wie Landesbehörden, die beim Landkreis angesiedelten unteren Landesbehörden, Ver- und Entsorgungsunternehmen müssen ihre Stellungnahmen abgeben. Danach kommen die Pläne wieder in den Stadtrat, der dann abschließend über die Bauvorhaben entscheidet.

Läuft alles glatt, ist für das Hospiz im Frühjahr der Spatenstich. Angestrebt wird der Einzug der ersten Gäste für 2024. Insgesamt soll es zwölf Einzelzimmer gegeben.