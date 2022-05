Mühlhausen. Konzert unter dem Titel im „Wandel der Zeit“ in der Divi-Blasii-Kirche.

Der Knabenchor der Jenaer Philharmonie gastiert am Sonntag, 22. Mai, um 17 Uhr in Mühlhausen. In der Bachkirche Divi Blasii singt das Ensemble unter der Leitung von Berit Walther unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Knut Nystedt und Constantin Christian Dedekind. An der Orgel begleitet Nikolaas Schmeer den Chor. Der Eintritt zu dem Konzert, das den Titel „Wandel der Zeit“ trägt, ist frei.