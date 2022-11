Knabenchor kommt nach Mühlhausen

Pfafferode. Ein Knabenchor ist Jena ist regelmäßig Gast in Mühlhausen. Auch in diesem Advent. Das ist geplant.

Das Ökumenische Hainich-Klinikum in Pfafferode lädt für den 3. Dezember, 17 Uhr, ein zum traditionellen Konzert des Knabenchores der Jenaer Philharmonie. Das einstündige vorweihnachtliche Konzert mit traditionellen christlichen Liedern und Werken wie von Rolf Lukowski, John Rutter und Günter Raphael verspricht wiederum ein stimmungsvolles und stimmenreiches Programm bei wunderbarer Atmosphäre und Akustik in der Michaeliskirche des Klinikums, heißt es in der Einladung.

Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für das in unmittelbarer Nähe zur Klinikkirche geplante Hospiz gebeten, heißt es. Im Knabenchor der Jenaer Philharmonie teilen aktuell rund 70 Knaben und junge Männer die Freude am Musizieren, am Reisen und an Auftritten.