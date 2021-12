Knapp 19.000 Euro aus Bad Langensalza für Flutopfer der Gemeinde Ahrbrück

Bürgermeister Matthias Reinz (links) und der Ahrbrücker Ortsteilbürgermeister Walter Rademacher bei der Übergabe am Donnerstag.

Bad Langensalza. Privatleute und Unternehmen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis spendeten nach einem Aufruf durch Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz. Was wird aus dem Geld?

Nachdem gewaltige Wassermassen das Ahrtal im Juli verwüstet, 200 Menschen ihr Leben und Tausende ihr Hab und Gut verloren hatten, machte sich Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) stark und sammelte Spenden. Am Donnerstag übergab Reinz (links) 18.942 Euro an den Ahrbrücker Ortsbürgermeister Walter Radermacher (Bürgerverein). Nach einem speziellen Verteilsystem soll das Geld an betroffene Familien der Region ausgezahlt werden. „Ich war zutiefst gerührt von der Hoffnung und Zuversicht, die mein Amtskollege hat; dem zolle ich Respekt und Hochachtung“, sagt Reinz unserer Zeitung.