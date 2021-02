Knapp 300 Patienten im Unstrut-Hainich-Kreis mit Coronavirus

Drei schwere Covid-Erkrankungen weist die am Dienstagmorgen für den Unstrut-Hainich-Kreis veröffentlichte Statistik aus. 42 Menschen mit dem Virus werden derzeit stationär behandelt; insgesamt gibt es 293 Infizierte, darunter 46 Bewohner von Pflegeheimen (Vortag 44). Seit Pandemiebeginn starben 173 Menschen mit dem Virus. 696 Menschen befinden sich in Quarantäne, rund 70 mehr als am Vortag. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im kostenlosen Corona-Liveblog.

