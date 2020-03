Körner: Entschädigung für berufene Bürger auf dem Prüfstand

Auf der vergangenen Sitzung des Gemeinderats in Körner wurden auch einige Neubesetzungen berufener Bürger beschlossen. Die Neubesetzung für den Kultur und Sportauschschuss und den Dorfentwicklungsausschuss des Körnerschen Rates sei nötig geworden, weil Mitglieder aus Vereinen und dem Berufsleben ausgeschieden seien, heißt es aus der Sitzung.

Anregung von CDU-Ratsmitglied

Ratsmitglied Bernhard Köhler (CDU) regt an, das Amt berufener Bürger und zeitgleich deren Aufwandsentschädigung zu überdenken. Aus seiner Sicht könnte man darüber nachdenken, zu bestimmten Themen Fachleute aus dem Ort zu laden. So sei es ein Stück weit möglich, die Aufwandsentschädigung zu sparen. Dies bedürfe aber einer Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde. Gleiches denkt er über die Sitzungsgelder der Gemeinderäte.

Laut Bürgermeister Matthias Niebuhr (parteilos) seien diese Positionen im Haushalt fest verankert. „Die Sitzungsgelder müssen gezahlt werden, so sieht es das Gesetz vor. Unsere Ausschüsse leisten gute Arbeit. Es ist eine kleine Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit in unserer gut funktionierenden Gemeinde“, sagt Niebuhr. Dennoch könne das Thema in den nächsten Ausschüssen diskutiert werden.

SPD-Ratsmitglied spendet Sitzungsgeld

Ähnlich sieht es Ratsmitglied Bernd Münzberg (SPD). Die Einsparungen der Aufwandsentschädigung von berufenen Bürgern seien eine „Minisumme“ und würden keine spürbare Ersparnis darstellen so Münzberg. Jedoch könne jedes Ratsmitglied selbst entscheiden, was mit seinem Sitzungsgeld passieren soll, er würde es seit einigen Jahren einer gemeinnützigen Einrichtung spenden.