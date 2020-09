Körner. Die Fleischereien Ludwig, Hellmund und Wichmann nehmen sich in Körner buchstäblich nicht gegenseitig die Wurst vom Brot.

Ein Dorf, drei Fleischer – während es in vielen Orten des Unstrut-Hainich-Kreises weder Bäcker noch Fleischer oder eine Einkaufsmöglichkeit gibt, hat Körner gemessen an der Zahl der Einwohner wohl die höchste Dichte an Fleischverarbeitenden Betrieben samt Verkaufstheke im Kreis.