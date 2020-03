Körners Angst um den Gemeindewald

Aus dem Forstwirtschaftsplan der Gemeinde Körner geht hervor, dass aus den über 100 Hektar Gemeinde-Wald in diesem Jahr mit einer Einnahme von rund 6500 Euro zu rechnen ist. „Unser Wald hatte es in den letzten Jahren ziemlich schwer, wir haben reichlich Kahlflächen.

In den kommenden Jahren werden wir in die Aufforstung investieren müssen“ sagt Ratsmitglied Bernhard Köhler auf der jüngsten Ratssitzung am vergangenen Donnerstagabend.

Die kaputten Flächen könnten zwar mit einem Mulcher aufgeearbeitet werden. Doch ist bei diesem Verfahren sei die Gefahr groß, dass die inzwischen gesprossenen jungen Triebe gleich wieder zunichte gemacht werden, wägte Köhler ab. Mindestens müsste das Gebiet jedoch eingezäunt werden, dann habe man zwei Jahre Zeit um zu beobachten ob sich die Natur von selbst, also ohne Neuanpflanzung generiert informiert Köhler.

Passiert das nicht, stehen umfangreiche Neuanpflanzungen an, so sehe es das Waldgesetz vor, hieß es dazu weiter. Immerhin könne die Gemeinde jetzt schon Geld für die Aufforstung zurückstellen und Ausschau nach Fördermöglichkeiten für dieses Vorhaben halten. Der Rat hat indes für die zweite Jahreshälfte eine Waldbegehung angekündigt, dann könne man vor Ort entscheiden, was zu tun ist. Denkbar sei auch eine Pflanzaktion bei der die Einwohner von Körner und Volkenroda mitgenommen werden, heißt es aus dem Rat.