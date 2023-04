Kollekte für die weitere Restaurierung der Orgel in Schlotheim

Schlotheim. Bei einem musikalischen Gottesdienst in St. Servator werde Spenden gesammelt, um ein seltenes historisches Bauteil wieder herzustellen.

. Der weiteren Orgelsanierung in der Schlotheimer Stadtkirche kommt die Kollekte bei einem musikalischen Gottesdienst am Sonntag, 30. April um 10 Uhr in St. Servator zugute. Den Gottesdienst gestalten Pfarrerin Cornelia Bickelhaupt, der Kantor Valentin Müller und Ida Babary als Gesangssolistin. Berits am Mittwoch hatte es in der Kirche ein Benefizkonzert gegeben.

Mit dem Geld, das am Sonntag auch in anderen Gottesdiensten der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands gesammelt wird, soll die Orgel ihr historisches Rückpositiv zurückbekommen. Das wäre der dritte Bauabschnitt an dem Instrument. Denn das Hauptwerk wurde bereits von 2018 bis 2022 in zwei Etappen restauriert. Nun machen sich die Kirchgemeinde und der Förderverein von St. Servator an den nächsten Schritt. Dafür wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Die Orgel in St. Servator wurde um 1685 von Justus Schäffer aus Langensalza erbaut. Sie ist das einzige, in wesentlichen Rudimenten erhaltene Instrument des bedeutenden Meisters aus dieser Zeit. Außerdem besaß sie eben jenes, in Thüringen selten konzipierte Rückpositiv, eine Art kleine Orgel im Rücken des Organisten.