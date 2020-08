Kollision in Mühlhäuser Kreuzung: Mann verletzt

Eine Autofahrerin fuhr am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, in der Marcel-Verfaillie-Allee. Als sie die Kreuzung zur Kasseler Straße geradeaus in Richtung Obermühlenweg überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai, der auf der Kasseler Straße unterwegs war.

Die 56-jährige Fahrerin des Hyundai kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

