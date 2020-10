Komik in Mühlhausen – mitten aus dem Leben gegriffen

Mühlhausen hatte am Samstagabend die Nase vorn. „Das ist die erste Indoor-Veranstaltung, die ich seit Corona habe“, bemerkte der 32-jährige Komiker André Herrmann aus Leipzig. „Das ist wie ein Anschlag“, begann er zu witzeln, als er mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz die Bühne des 3K-Theaters betrat und auf dem schon legendären gelben Zweisitzer Platz nahm.

Mit im Gepäck hatte Herrmann, auch als Poetry-Slamer und Autor unter anderem für den Kabarettisten Jan Böhmermann bekannt, die Ausgaben seiner beiden bisher erschienenen Romane „Klassenkampf“ und „Platzwechsel“. Beide Bücher bauen aufeinander auf. Beiden gemeinsam ist die Rückkehr der Hauptfigur André in seine Heimat Sachsen-Anhalt. In bestem Anhaltiner Slang fasste Herrmann Band eins zusammen und ließ dann mit „Osterfest in der Familie“ die Familie-Herrmann-Comedy-Show beginnen: Mit filzender Mutter, Kleinkindern, „die wie Vollidioten behandelt werden“, und Opa, der nicht beim Essen dabei war. „Der Kleine“ nahm seinen Platz ein, daher der Buchtitel „Platzwechsel“.

Im Kapitel „Angehörigen-Essen im Heim“ zu Weihnachten erfuhren die zwanzig Zuhörer den Grund. Opa ist schon mehrmals ausgebüxt: Mit leerem Koffer und Monopoly-Geld im Portemonnaie. Beim Umzug von Oma Traudel kommt es zum Eklat: Oma möchte nichts in die neue Wohnung mitnehmen, weder Schrankwand, Sessel noch Couch. Aus der Patsche hilft Andrés Freund Maik, der sich alles schenken lässt – auch den Opa in seinem Rollstuhl. Mitten aus dem Leben gegriffen sind auch Szenen aus „Heirat der Cousine“, vom Besuch der Eltern bei der neuen Arbeitsstätte ihres Sohnes, einem Therapie-Bauernhof und „Andrés Geburtstag“.

Wie André seine Freundin findet, eine Nymphomanin, kann man im ebenfalls Buch erfahren. Davon ließen sich einige der Mühlhäuser Zuhörer anschließend eines signieren, oder nahmen ein von Herrmann persönlich gelesenes Hörbuch mit.