Konferenz zur Fachkräftegewinnung

Ob in Büroberufen (Symbolbild) oder in Industrie und Handwerk: Der Fachkräftemangel hat fast alle Branchen erreicht. Eine Regionalkonferenz für Nordthüringen wird sich mit möglichen Strategien dagegen befassen.

Unstrut-Hainich-Kreis. Impulse von Profis und Austausch bei Veranstaltung für Nordthüringer Unternehmer.

Der Mangel an Fachkräften wird auch für die Betriebe im Landkreis zunehmend ein Problem. Eine Regionalkonferenz für Nordthüringen wird sich am 16. März mit Fragen beschäftigten, wie Unternehmen qualifizierte Beschäftigte gewinnen und halten können. Veranstalter sind der Europa-Service Nordthüringen, die Kommunale Netzwerkstelle Fachkräftesicherung des Landratsamts Nordhausen und das Regionalmanagement. Die Anmeldung dafür läuft bis 3. März. Neben einer begrenzten Teilnehmerzahl wird sie zudem live übertragen.

In der Konferenz geht es laut Ankündigung darum, wie sich Arbeitgeber attraktiv machen können für Fachkräfte, wie sie junge und motivierte Nachwuchskräfte finden und auch bestehendes Personal langfristig binden. Familienfreundlichkeit wird ebenso ein Thema sein. Dazu gibt es vier Impulsvorträge von Personal- und Marketingprofis. Den Abschluss bildet ein Kamingespräch mit Podiumsdiskussion, wo es neben dem Austausch auch um den Wiedereinstieg nach der Elternzeit geht. „Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern stellt nicht nur Industriebetriebe oder Handel und Gewerbe vor große Herausforderungen und Anstrengungen“, heißt es in einer Pressemitteilung zu der Veranstaltung. In allen Branchen konkurrieren Unternehmen um die besten Köpfe und Arbeitskräfte. die stark gesunkene Arbeitslosigkeit und die demografische Entwicklung führen immer öfter dazu, dass Firmen freie Stellen nicht mehr oder nur schwer besetzen können.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eingeladen zu der Veranstaltung im Nordhäuser Bürgerhaus und im Netz sind Nordthüringer Unternehmer „sowie Akteure, die sich der anspruchsvollen Zukunftsaufgabe Fachkräftesicherung in einer leistungsstarken Region stellen. Wir wollen von guten Beispielen lernen, neue Ansätze diskutieren und uns über die vorgestellten Ideen austauschen“, heißt es in der Vorschau.

Anmeldung bis 3. März per E-Mail an: info@esn-europa.deoder telefonisch unter: 03631/9143014