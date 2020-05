Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert für die Bewohner der Villa Weiß

Mit Musik erfreut haben Friedrich Berger (links) und Nick Böttner die Bewohner des Wohn- und Pflegezentrums Villa Weiß in Bad Langensalza. Das Konzert am Dienstag war eine schöne Abwechslung für die 30 Senioren, die seit acht Wochen nahezu isoliert leben. „Es ist manchmal schwer zu trösten“, so Einrichtungsleiterin Kerstin Viller. Es war schon das zweite Konzert im Kreis, das Bad Langensalzas Erprobungsraum, das Projekt Mühlhäuser alternative Kulturevents (Make) und die Initiative Thinka initiierten. „Die Aktion zeigt, dass es gelingen kann, ältere Menschen und junge Musik zusammenzubringen“, so Mario Bartholomé von Make. Weitere Konzerte sind geplant.