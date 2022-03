Konzert in der Mühlhäuser Marienkirche

Mühlhausen. The Gregorian Voices kommen am Mittwoch nach Mühlhausen.

Die Gruppe „The Gregorian Voices“ machen auf ihrer Tournee am kommenden Mittwoch, 16. März, um 19.30 Uhr Station in der Mühlhäuser Marienkirche. Wie es in einer Mitteilung heißt, wollen die acht Sänger ihr Publikum mit mystischen Klängen verzaubern. In dem Programm „Gregorianik trifft Pop – vom Mittelalter bis heute“ bereichere der Chor frühmittelalterliche gregorianische Choräle durch Pop-Songs. Berühmte Klassiker der Popmusik werden im gregorianischen Stil arrangiert und ohne instrumentale Begleitung interpretiert.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Mühlhäuser Touristinformation in der Ratsstraße sowie im Servicecenter unserer Zeitung am Steinweg.