Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Konzert über den Dächern Mühlhausens

In 20 Meter Höhe über den Dächern der Kreisstadt gab der aus Eigenrieden stammende Musiker Marcel Mainzer am Samstag sein erstes Hebebühnen-Konzert in Mühlhausen und das vierte in Nordthüringen. Unterstützt von Bandkollege Stefan Hartung, der am Boden blieb, und von 8000 Watt aus den Boxen sang der Musiker von Hello Grand beliebte Popsongs und Balladen. Die Vorlage bilden die sogenannten Balkonkonzerte in Italien. Engagiert wurde Mainzer von Unternehmer David Hagedorn, der damit sein neues Bauprojekt, einen Wohnpark für Senioren und Pflegebedürftige in der Kilianistraße, einweihte.