In der Gottesackerkirche in Bad Langensalza wird am Sonntag der Abschluss des Gedenkjahres für Georg Neumark gefeiert.

Konzertgottesdienst beschließt in Bad Langensalza das Neumark-Jahr

Bad Langensalza. Das Gedenkjahr an den evangelischen Lieddichter Georg Neumark wird in der Gottesackerkirche in Bad Langensalza beschlossen. Wer sind die musikalischen Gäste?

Zu einem Konzertgottesdienst zum Abschluss des Gedenkjahres an den evangelischen Lieddichter Georg Neumark ist in die Gottesackerkirche in Bad Langensalza eingeladen. Das teilt Pfarrer Dirk Vogel mit.

Es musizieren am Sonntag, 21. November, das akademische Orchester Erfurt unter Leitung von Sebastian Krahnert, Musikdirektor der Universität Jena, sowie Solisten aus Dresden, Chemnitz und Weimar. Beginn ist 16 Uhr.

TLZ-Newsletter für die Region Unstrut-Hainich Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Da die Corona-Regularien eine begrenzte Beteiligung zulassen, ist es laut Pfarrer Dirk Vogel erforderlich, dass man sich bis Donnerstag im Gemeindebüro des Evangelischen Pfarrbereiches Bad Langensalza anmeldet. Dabei solle stets die eigene Telefonnummer angegeben werden, um einen Rückruf zu ermöglichen.

Anmeldung unter Tel. 03603/846402 oder per Mail an info@evangelische-kirche-lsz.de. Die Teilnahmemöglichkeit wird anschließend telefonisch oder per Mail bestätigt.