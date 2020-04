Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenfrei Masken für Region Tennstedt

Mehrere tausend Nase-Mund-Schutzmasken hat seit Freitag die Kreisverwaltung verteilen lassen: zweimal in Mühlhausen, je einmal in Bad Langensalza, Schlotheim und Bad Tennstedt. Die Aktion, die dazu dienen soll, die Corona-Pandemie einzudämmen, wird am Montag in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt fortgesetzt. Ab 17 Uhr werden sie in den Gerätehäusern der Feuerwehren von Lützensömmern, Kutzleben, Hornsömmern, Mittelsömmern, Haussömmern, Bruchstedt, Blankenburg, Tottleben, Urleben, Sundhausen, Kirchheilingen und Ballhausen ausgegeben.

Der Landkreis hat rund 1,3 Millionen dieser Masken besorgt, die in den kommenden Wochen kostenfrei an die Menschen im Landkreis ausgegeben werden, um ihnen Zeit zu verschaffen, sich selbst Masken zu besorgen.