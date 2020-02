Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kostenlose Energieberatung der Verbraucherzentrale

Kostenlose Energieberatungen bietet die Thüringer Verbraucherzentrale wieder im Landkreis im März an. Beraten wird laut einer Mitteilung zu den Themen Heiztechnik, erneuerbare Energien, Wärmedämmung, Schimmel, Stromsparen im Haushalt sowie zum Wechsel des Strom- oder Gasanbieters.

In Mühlhausen finden diese Beratungen am 6. und am 20. März jeweils von 9 bis 13 Uhr in der Brückenstraße 23 statt. In Bad Langensalza hat die Energieberatung vier Termine und zwar am 4., 11., 18. und am 25. März – jeweils von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Eine telefonische Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter den Telefonnummern 0800/ 809 802 400 (kostenlos) oder unter 0361/ 555140.