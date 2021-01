Kostenlose OP-Masken in Mühlhausen

Steffen Erdmann-Czajor und Daniel Müller vom Bauhof der Stadt Mühlhausen verteilten am Freitagnachmittag am Mühlhäuser Bahnhofsvorplatz die ersten kostenlosen OP-Masken.

Mühlhausen Am Dienstag soll es nach Mitteilung der Stadtverwaltung Mühlhausen einen Ersatz-Termin geben für diejenigen, die am Wochenende nicht an die Ausgabestellen haben kommen können

Seit Freitag lässt die Kreisverwaltung im Unstrut-Hainich-Kreis OP-Masken zum Schutz vor dem Corona-Virus verteilen.

Am Dienstag soll es nun nach Mitteilung der Stadtverwaltung Mühlhausen einen Ersatz-Termin geben für diejenigen, die am Wochenende nicht an die Ausgabestellen haben kommen können -- am 26. Januar zwischen 16 und 18 Uhr in der Ratsstraße, auf Höhe des Kornmarktes. Es können dabei auch Masken für weitere im Haushalt lebende Personen und auch für Bekannte mit abgeholt werden, heißt es von der Verwaltung. Bei der Abholung sei Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, und es seien die Abstände einzuhalten.