Kranz statt Gedenkfeier in Mühlhausen

Kranzniederlegung am Mahnmal für die Opfer des Faschismus im Mai vergangenen Jahres. Zum Holocaust-Gedenken soll in Mühlhausen wieder ein Kranz niedergelegt werden. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Gegen eine Gedenkveranstaltung und für eine Kranzniederlegung – so haben sich die Stadt Mühlhausen, Geschichts- und Denkmalpflegeverein, der Rotaryclub und der christlich-jüdische Arbeitskreis im Evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen entschieden. Sie wollen am 27. Januar, dem internationalen Gedenktag an die Opfer des Holocaust, am Mahnmal des Faschismus am Mühlhäuser Bahnhof einen Kranz ablegen.

Seit 2011 war der Tag in der Kreisstadt geprägt von einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung, die stets großen Zuspruch fand. So referierte im Vorjahr der Jenaer Historiker Marc Bartuschka über die Geschichte der beiden KZ-Außenlager in Mühlhausen. Im Auftrag des Geschichts- und Denkmalpflegevereins und der Stadt Mühlhausen forscht Bartuschka seit Herbst 2019. Die Ergebnisse werden wohl im Frühjahr vorliegen, sagte am Montag der Vereinsvorsitzende und Leiter des Stadtarchivs, Helge Wittmann.

Wie sie publik gemacht werden, das stehe wegen der Corona-Pandemie derzeit noch nicht fest.

Der für dieses Jahr für den Holocaust-Gedenktag vorgesehene Vortrag über die katholischen Christen als Opfer des Nationalsozialismus wurde ins Jahr 2022 verschoben. Man habe sich bewusst gegen eine digitale Variante einer Gedenkveranstaltung entschieden, „die hätte nicht den entsprechend würdigen Rahmen geboten“, so Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).