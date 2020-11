Langula/ Kammerforst. Zur Erinnerung an die Opfer beider Weltkriege werden in Langula und Kammerforst Kränze niedergelegt.

Kranzniederlegungen in Langula und Kammerforst

Die evangelische Kirchengemeinde Langula feiert am Sonntag, 15. November um 10 Uhr Gottesdienst in der St. Georg Kirche. Anschließend erfolgt eine Kranzniederlegung zur Erinnerung an die Opfer beider Weltkriege, teilt Pfarrerin Christiane Apitzsch-Pokoj mit.