Beberstedt. Die Krautweih in Beberstedt am 16. August wird kleiner ausfallen aus gewohnt.

Die Krautweih am Sonntag, 16. August, in Beberstedt wird wegen der geltenden Coronaregeln kleiner ausfallen als gewohnt, informiert Pfarrer Günter Christoph Haase. Um 10 Uhr beginnt das Festhochamt in der Kirche. Kräutersträuße können mitgebracht werden, es gibt sie aber auch vor Ort. Nach der Messe ist rund um den Anger einen Imbiss geplant.

Am Vortag, am Samstag, 15. August, findet um 17 Uhr die Marienvesper in der Kirche statt. Am Montag, 17. August, ist um 8.30 Uhr Heilige Messe für die verstorbenen und gefallenen Mitglieder der marianischen Bruderschaft. Die Gottesdienstbesucher müssen sich in Gästelisten eintragen und werden gebeten, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten.